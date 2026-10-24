Во Франции бутики класса "люкс" забили витрины досками в преддверии новых протестов

Бутики роскошных товаров во Франции забили досками свои обычно блестящие витрины и наняли частную охрану накануне новых протестов в субботу, а некоторые планируют оставаться закрытыми после того, как в минувшие выходные бунтовщики разграбили магазины по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Франция, самая посещаемая страна мира, привлекает большое количество иностранных покупателей, которые ищут сумочки Chanel и шарфы Hermes – это важный источник дохода для брендов роскошных товаров, борющихся со спадом спроса.

Однако некоторые решили, что оставаться открытыми слишком рискованно после беспорядков на прошлой неделе, когда бунтовщики разгромили и ограбили сотни магазинов в Париже, Марселе и Бордо.

По словам персонала, магазин Rolex и магазин De Beers возле площади Вандом в Париже останутся закрытыми в субботу, тогда как руководители магазинов, в частности IWC, принадлежащего Richemont, заявили, что примут решение о досрочном закрытии в зависимости от масштабов протестов.

На забитых досками окнах магазинов Adidas и Boss на Елисейских полях вывески сообщали клиентам о закрытии, тогда как сотрудники магазинов Swatch заявили, что закроются раньше.

Магазин Lacoste был полностью огорожен металлическими решетками после того, как на прошлой неделе понес убытки, которые, по словам одного из сотрудников, были "колоссальными". Кафе, принадлежащее этому бренду, было полностью забито досками.

Сотрудники отелей сообщили, что информировали обеспокоенных гостей о маршруте протеста и районах, которых следует избегать, из-за чего главные туристические улицы остались почти пустыми, несмотря на значительное присутствие полиции и частных охранников.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил в пятницу, что для предотвращения повторения насилия прошлой недели будет задействовано 70 000 полицейских при поддержке специализированных подразделений.

Однако сотрудники брендов LVMH – Louis Vuitton, Dior и Bulgari – заявили, что не собираются рисковать, и что охрана их магазинов вблизи площади Вандом была усилена. Несколько сотрудников отметили, что группа также привлекла дополнительную частную охрану для патрулирования престижных торговых районов.

Во время самых масштабных протестов 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. На субботу, 24 октября, запланирована вторая волна "национальной мобилизации" населения. В некоторых городах, в частности в Марселе, запретили протесты и приостановят на сутки работу общественного транспорта, опасаясь беспорядков.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.