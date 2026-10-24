У Франції кажуть про 135 затримань на тлі протестів

Станом на 13.00 24 жовтня по всій Франції у зв’язку з протестами затримали 135 людей.

Про це заявив глава МВС Франції Лоран Нуньєс, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Під час пресбрифінгу міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що з початку дня було затримано 135 осіб.

За його словами, серед конфіскованої зброї на даний момент є металеві кульки, свинцеві дробинки, феєрверки, рогатки, сталеві кулі, саморобна зброя, катана (різновид японського меча) та зброя для страйкболу.

Він додав, що зафіксовано "136 акцій на вулицях", тоді як минулої суботи "на цей самий час" їх було 264.

"Ми нарахували 35 000 людей у громадських місцях, тоді як 17 жовтня їх було 60 000", – сказав він.

Лоран Нуньєс заявив у п’ятницю, що для запобігання повторенню насильства минулого тижня буде задіяно 70 000 поліцейських за підтримки спеціалізованих підрозділів.

Під час наймасштабніших протестів 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. На суботу, 24 жовтня, запланували другу хвилю "національної мобілізації" населення. У деяких містах, зокрема у Марселі, заборонили протести і зупинять на добу громадський транспорт, побоюючись заворушень.

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