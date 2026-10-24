Во Франции сообщают о 135 задержаниях на фоне протестов

По состоянию на 13:00 24 октября по всей Франции в связи с протестами задержали 135 человек.

Об этом заявил глава МВД Франции Доран Нуньес, передает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Во время пресс-брифинга министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что с начала дня было задержано 135 человек.

По его словам, среди конфискованного оружия на данный момент имеются металлические шарики, свинцовые дробинки, фейерверки, рогатки, стальные пули, самодельное оружие, катана (разновидность японского меча) и оружие для страйкбола.

Он добавил, что зафиксировано "136 акций на улицах", тогда как в прошлую субботу "к этому же времени" их было 264.

"Мы насчитали 35 000 человек в общественных местах, тогда как 17 октября их было 60 000", – сказал он.

Лоран Нуньес заявил в пятницу, что для предотвращения повторения насилия прошлой недели будет задействовано 70 000 полицейских при поддержке специализированных подразделений.

Во время самых масштабных протестов 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. На субботу, 24 октября, запланирована вторая волна "национальной мобилизации" населения. В некоторых городах, в частности в Марселе, запретили протесты и приостановят на сутки работу общественного транспорта, опасаясь беспорядков.

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