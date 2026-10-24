Тисячі людей вийшли на демонстрацію в Мадриді на захист пенсійної системи

Тисячі демонстрантів у суботу вранці пройшли вулицями Мадрида на захист державної пенсійної системи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Цей марш проводиться щороку в жовтні, але цього разу, за словами організаторів, кількість учасників подвоїлася через те, що ці виплати стали центральною темою передвиборчої кампанії

За даними організаторів, близько 50 000 осіб (25 000 – за даними уряду) відгукнулися на черговий заклик Державної координаційної ради на захист державної пенсійної системи, яка вже протягом багатьох років у жовтні проводить акцію в столиці, що збирає пенсіонерів з усієї Іспанії.

Це одна з центральних тем передвиборчої кампанії, особливо після того, як останніми днями праві сили висловили суперечливі думки з цього приводу. Спочатку депутат від партії Vox Хосе Марія Фігаредо назвав систему "зомбі" і виступив за перехід до моделі, що поєднує розподільну систему та приватну капіталізацію. Потім виступила депутатка від Народної партії Естер Муньос: вона заявила, що система "зруйнується" і що її потрібно "сміливо" змінити. Їхні керівники спробували заспокоїти пристрасті та запевнили у своїй підтримці пенсіонерів і переоцінки пенсійних виплат напередодні виборів.

Рамон Франкеса, речник головної організації-організатора, висловив "занепокоєння" щодо заяв цих політиків. "Їхня мета – перенаправити внески, які сплачують працівники, до приватної системи. Якщо це станеться, тоді система дійсно збанкрутує. Фінансисти не повинні втручатися", – прокоментував він.

У своїй промові перед тисячами демонстрантів наприкінці акції він додав: "Вони – маріонетки великих банків. Збанкрутує приватний сектор, як у 2008 році, а не державний. Нехай ніхто не помилиться при голосуванні, нехай ніхто не голосує за катів".

Нагадаємо, 5 жовтня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про своє рішення розпустити парламент та оголосити дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії.

Приводом до цього рішення став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки Марікармен Абаскаль.

Читайте більше на цю тему у статті: Ва-банк для прем’єра: як житлова криза спричинила дочасні вибори в Іспанії і чи врятує це Санчеса