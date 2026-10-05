Прем’єр Іспанії оголосив дострокові вибори до парламенту

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у понеділок заявив про своє рішення розпустити парламент та оголосити дострокові вибори на тлі послаблення позицій його Соціалістичної партії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у своєму зверненні до нації, цитує El Pais.

Після численних консультацій з членами свого кабінету, лідерами своєї партії та партнерами з інших політсил, Санчес вирішив розпустити парламент за дев’ять місяців до закінчення каденції, яку досі завжди мав намір довести до кінця.

Приводом до цього рішення став провал в Конгресі депутатів двох указів про житло, розроблених урядом у відповідь на соціальні протести, що спалахнули після виселення в Мадриді 87-річної жінки Марікармен Абаскаль.

Дострокові вибори в Іспанії відбудуться 29 листопада.

У своєму зверненні прем’єр перерахував економічні та соціальні досягнення свого уряду, такі як прогрес у сфері відновлюваної енергетики, соціальних прав та скорочення нерівності.

Оголошуючи вибори, Санчес закликав громадян вибрати, чи хочуть вони "приєднатися до ультраправої хвилі, яка веде до регресу там, де вона приходить до влади", чи надати Іспанії "ширшу прогресивну більшість" і щоб "Іспанія й надалі залишалася оплотом відкритості та соціальної справедливості", "світовим взірцем миру, фемінізму та процвітання".

Згідно з останніми опитуваннями, найпопулярнішою партією в Іспанії є опозиційна Народна партія із 31,6% голосів. На другому місці – Соціалістична партія Санчеса із 27,4%. Трійку лідерів закриває ультраправа Vox, яка постійно демонструє зростання в опитуваннях, з 18,4% підтримки.

Оголошення дострокових виборів в Іспанії відбулося після того, як тисячі протестувальників вийшли на вулиці по всій країні, вимагаючи посилення захисту прав орендарів після того, як у п’ятницю уряду не вдалося домогтися схвалення у парламенту надзвичайного закону про житло.

Останніми роками Іспанія запровадила низку заходів, спрямованих на збільшення доступного житла та обмеження зростання орендної плати, однак вартість житла залишається однією з головних політичних і соціальних проблем.

Частково у зростанні цін і скороченні пропозиції житла для місцевих жителів звинувачують короткострокову туристичну оренду, зокрема через Airbnb, а також інвестиційні фонди.