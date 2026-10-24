Тысячи людей вышли на демонстрацию в Мадриде в защиту пенсионной системы

Тысячи демонстрантов в субботу утром прошли по улицам Мадрида в защиту государственной пенсионной системы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Этот марш проводится ежегодно в октябре, но на этот раз, по словам организаторов, количество участников удвоилось из-за того, что эти выплаты стали центральной темой предвыборной кампании

По данным организаторов, около 50 000 человек (25 000 – по данным правительства) откликнулись на очередной призыв Государственного координационного совета в защиту государственной пенсионной системы, который уже на протяжении многих лет в октябре проводит акцию в столице, собирающую пенсионеров со всей Испании.

Это одна из центральных тем предвыборной кампании, особенно после того, как в последние дни правые силы высказали противоречивые мнения по этому поводу. Сначала депутат от партии Vox Хосе Мария Фигаредо назвал систему "зомби" и выступил за переход к модели, сочетающей распределительную систему и частную капитализацию. Затем выступила депутат от Народной партии Эстер Муньос: она заявила, что система "разрушится" и что её нужно "смело" изменить. Их лидеры попытались успокоить страсти и заверили в своей поддержке пенсионеров и переоценке пенсионных выплат накануне выборов.

Рамон Франкеса, пресс-секретарь главной организации-организатора, выразил "обеспокоенность" по поводу заявлений этих политиков. "Их цель – перенаправить взносы, которые платят работники, в частную систему. Если это произойдет, тогда система действительно обанкротится. Финансисты не должны вмешиваться", – прокомментировал он.

В своей речи перед тысячами демонстрантов в конце акции он добавил: "Они – марионетки крупных банков. Обанкротится частный сектор, как в 2008 году, а не государственный. Пусть никто не ошибется при голосовании, пусть никто не голосует за палачей".

Напомним, 5 октября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о своём решении распустить парламент и объявить досрочные выборы на фоне ослабления позиций его Социалистической партии.

Поводом для этого решения стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие послевыселения в Мадриде 87-летней женщины Марикармен Абаскаль.

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