Виселення 87-річної жінки спровокувало багатотисячні протести у Мадриді

Тисячі людей у суботу пройшли маршем Мадридом на знак протесту проти виселення на початку цього тижня 87-річної жінки з її житла, де вона прожила все життя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Кадри, на яких Марікармен Абаскаль у середу виносили на ношах із її квартири в Мадриді після того, як поліція вибила двері, привернули увагу до житлової кризи в Іспанії напередодні загальних виборів, запланованих на 2027 рік.

Під час маршу центральними районами Мадрида протестувальники скандували гасла та тримали плакати із закликами вжити заходів для стримування зростання вартості житла та ускладнити виселення. "Наступною Марікармен можете стати ви", – йшлося на одному з плакатів.

За даними влади, у протесті взяли участь близько 25 тисяч людей, тоді як організатори заявили про 300 тисяч учасників.

фото: afp

Абаскаль, яка стала символом житлової кризи в Іспанії, закликала іспанців долучитися до боротьби у відеозверненні, оприлюдненому в інтернеті за кілька годин до початку протесту.

"Я хочу, щоб те, що сталося зі мною, допомогло зробити так, щоб це не сталося з іншими людьми", – сказала вона з лікарні, де проходить лікування від виснаження після виселення.

"Я хочу, щоб це спонукало людей боротися і допомогло змінити закони, які дозволили мене виселити", – додала вона у відео, оприлюдненому головною профспілкою орендарів Іспанії.

За даними профспілки, Абаскаль змусили залишити квартиру, в якій вона прожила 70 років, після того, як нерухомість придбала компанія, що підвищила орендну плату на 275% – до 2650 євро.

Соціалістичний прем'єр-міністр Педро Санчес, який торік пообіцяв зробити житло пріоритетом уряду, зазнає дедалі більшого тиску з вимогою діяти.

Очікується, що на найближчому засіданні уряд схвалить пакет заходів, який отримав назву "декрет Марікармен". Він, зокрема, передбачає автоматичне продовження договорів оренди та подальше обмеження можливостей виселення. Однак незрозуміло, чи схвалить цей пакет парламент, оскільки уряд Санчеса не має більшості.

Хоча аналогічний законопроєкт було відхилено на початку цього року, справа Абаскаль посилила тиск на політичні партії із вимогою діяти.

Останніми роками Іспанія запровадила низку заходів, спрямованих на збільшення доступного житла та обмеження зростання орендної плати, однак вартість житла залишається однією з головних політичних і соціальних проблем.

Частково у зростанні цін і скороченні пропозиції житла для місцевих жителів звинувачують короткострокову туристичну оренду, зокрема через Airbnb, а також інвестиційні фонди.

Нагадаємо, на початку 2025 року Іспанія оголосила про плани обкласти податком до 100% нерухомість, придбану нерезидентами з країн за межами ЄС, з метою подолання житлової кризи в країні.