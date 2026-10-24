Близько 60% поляків не знають, де знаходиться найближче укриття

Майже 60 відсотків поляків не мають уявлення, де знаходиться найближче бомбосховище або місце укриття поблизу їхнього місця проживання.

Такі результати останнього опитування, проведеного United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У дослідженні, опублікованому 24 жовтня 2026 року, респондентам було поставлено запитання: "Чи знаєте Ви, де поблизу Вашого місця проживання знаходиться найближче бомбосховище або місце укриття?".

Результати однозначні – аж 58,7 % опитаних відповіли: "Не знаю".

Ще 8,4 % зізналися, що взагалі не цікавилися цією темою, а 1,3 % визнали, що відповісти на це питання занадто складно.

Отже, загалом майже 70 % поляків не можуть вказати жодного об’єкта, де вони могли б шукати порятунку в разі небезпеки.

Лише 15,7 % опитаних заявили, що знають точне місцезнаходження найближчого бомбосховища або укриття. Це означає, що лише кожен шостий поляк може відчувати себе повністю готовим до кризової ситуації.

Трохи більше – 15,9 % – знають про таке місце "приблизно".

Експерти з питань безпеки вже роками закликають підвищувати обізнаність та просвіту щодо розташування укриттів та процедур дій у разі небезпеки. Однак результати опитування показують, що в цьому питанні ще багато чого треба зробити.

Дослідження United Surveys by IBRiS було проведено 16–18 жовтня 2026 року на репрезентативній вибірці з 1000 осіб.

Як повідомлялося, у Великій Британії стартувала кампанія Be Ready, яка має на меті підготувати країну до наслідків кліматичної кризи, технологічної залежності та загроз з боку ворожих держав. У нових урядових рекомендаціях кожному британцеві рекомендується мати запаси до дев’яти літрів води у пляшках та продуктів харчування на три дні.

У четвер міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що його країна повинна готуватися до загрози "державного тероризму" з боку ворожих держав, спрямованого проти цивільної інфраструктури.