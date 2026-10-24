Около 60 % поляков не знают, где находится ближайшее укрытие

Почти 60 процентов поляков не имеют представления, где находится ближайшее бомбоубежище или место укрытия вблизи их места проживания.

Таковы результаты последнего опроса, проведенного United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В исследовании, опубликованном 24 октября 2026 года, респондентам был задан вопрос: "Знаете ли Вы, где вблизи Вашего места проживания находится ближайшее бомбоубежище или место укрытия?".

Результаты однозначны – целых 58,7 % опрошенных ответили: "Не знаю".

Еще 8,4 % признались, что вообще не интересовались этой темой, а 1,3 % признали, что ответить на этот вопрос слишком сложно.

Итак, в целом почти 70 % поляков не могут указать ни одного объекта, где они могли бы искать спасения в случае опасности.

Лишь 15,7 % опрошенных заявили, что знают точное местонахождение ближайшего бомбоубежища или укрытия. Это означает, что лишь каждый шестой поляк может чувствовать себя полностью готовым к кризисной ситуации.

Чуть больше – 15,9 % – знают о таком месте "примерно".

Эксперты по вопросам безопасности уже много лет призывают повышать осведомленность и просвещение относительно расположения укрытий и порядка действий в случае опасности. Однако результаты опроса показывают, что в этом вопросе еще многое предстоит сделать.

Исследование United Surveys by IBRiS было проведено 16–18 октября 2026 года на репрезентативной выборке из 1000 человек.

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