Жордан Барделла переобраний лідером французьких ультраправих на тлі протестів

У суботу Жордан Барделла був переобраний на посаду голови партії "Національне об'єднання" (Rassemblement National) – головної опозиційної партії Франції – під час з’їзду в Орлеані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

Цей захід збігся з демонстрацією проти ультраправих, організованою діячами французької політичної лівиці.

Не маючи конкурентів, Барделла набрав 98,98% голосів.

"Щоб привести Марін до Єлисейського палацу, мені знадобиться ваша допомога", – заявив він перед кількома тисячами членів партії, маючи на увазі її неформальну лідерку Марін Ле Пен.

Барделла є депутатом Європейського парламенту і очолює партію "Національне об'єднання", засновану в 1972 році, з 2022 року. У неділю він виступить із промовою в "Зеніт д’Орлеан", після чого зі словом виступить Марін Ле Пен, кандидатка на президентських виборах у Франції 2027 року.

У суботу у французькому місті Орлеан тисячі людей, вигукуючи антифашистські гасла, вийшли на марш проти з’їзду партії "Національне об’єднання".

Як повідомлялося, рейтинг ультраправої кандидатки на президентських виборах у Франції Марін Ле Пен зріс на тлі соціальних протестів, які охопили всю країну.