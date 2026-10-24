Жордан Барделла переизбран лидером французских ультраправых на фоне протестов

В субботу Жордан Барделла был переизбран на пост председателя партии "Национальное объединение" (Rassemblement National) – главной оппозиционной партии Франции – во время съезда в Орлеане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Это мероприятие совпало с демонстрацией против ультраправых, организованной деятелями французских левых.

Не имея конкурентов, Барделла набрал 98,98% голосов.

"Чтобы привести Марин в Елисейский дворец, мне понадобится ваша помощь", – заявил он перед несколькими тысячами членов партии, имея в виду ее неформального лидера Марин Ле Пен.

Барделла является депутатом Европейского парламента и с 2022 года возглавляет партию "Национальное объединение", основанную в 1972 году. В воскресенье он выступит с речью в "Зенит д’Орлеан", после чего с речью выступит Марин Ле Пен, кандидат на президентских выборах во Франции 2027 года.

В субботу во французском городе Орлеан тысячи людей, скандируя антифашистские лозунги, вышли на марш против съезда партии "Национальное объединение".

Как сообщалось, рейтинг ультраправой кандидатки на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен вырос на фоне социальных протестов, охвативших всю страну.