У Франції тисячі протестують проти з’їзду партії Ле Пен

У суботу у французькому місті Орлеан тисячі людей, вигукуючи антифашистські гасла, вийшли на марш проти з’їзду партії "Національне об’єднання", неформальною лідеркою якого є найпопулярніша нині кандидатка у президенти Марін Ле Пен.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

Акція протесту, яка відбувається в день нових загальнонаціональних демонстрацій проти зростання вартості життя – після того, як тиждень тому подібні акції переросли у вуличні сутички –спрямована як проти Ле Пен, так і проти президента-центриста Емманюеля Макрона.

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"Макрон, йди у відставку! Ле Пен – за ґрати!", – вигукувала юрба, тримаючи плакати з написами "Молодь каже „пішли ви" Національному об'єднанню"" та "Ми гарячіші за фашистів".

За даними поліції, на акцію зібралися 11 тисяч людей.

Дводенний з’їзд "Національного об’єднання" в Орлеані став першим великим передвиборчим мітингом Ле Пен, яку опитування називають провідною кандидаткою на заміну Макрону на президентських виборах, що відбудуться через шість місяців.

Як повідомлялося, рейтинг ультраправої кандидатки на президентських виборах у Франції Марін Ле Пен зріс на тлі соціальних протестів, які охопили всю країну.

Нагадаємо, раніше Ле Пен заявляла, що готова приїхати в Україну для дебатів з Зеленським про фінансову допомогу. Перед тим вона сказала, що Франція більше не може надавати Україні таку саму допомогу, як зараз, через погіршення свого фінансового стану.