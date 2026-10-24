Віцепрезидентка Європарламенту припиняє голодування щодо Олешок

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно погодилася припинити голодування, яке вона почала через складну ситуацію в окупованих Росією українських Олешках.

Про це у соцмережах повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Європейська правда".

Він розповів, що у п'ятницю ввечері провів бесіду з Пічерно і закликав її припинити голодування з огляду на прогрес, досягнутий у вирішенні гуманітарної кризи в тимчасово окупованих Олешках.

"Піна Пічерно погодилась припинити голодування", – написав Лубінець.

Він зазначив, що її голодування почало становити серйозну загрозу для її життя та здоров’я.

"Водночас було досягнуто значного прогресу в забезпеченні гуманітарної допомоги мешканцям Олешок та організації евакуації цивільного населення", – додав Лубінець.

Віцепрезидентка Європарламенту у соцмережі Х підтвердила рішення, подякувавши уповноваженому Верховної ради.

Раніше цього тижня стало відомо, що віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування через складну ситуацію в окупованих Росією українських Олешках.

У Білому домі напередодні заявили, що перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир’я між Росією та Україною у місті Олешки, окупованого російськими військами, яке наразі потерпає від гуманітарної катастрофи.