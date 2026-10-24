Вице-президент Европарламента прекращает голодовку в связи с Олешками

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно согласилась прекратить голодовку, которую она начала из-за сложной ситуации в оккупированных Россией украинских Олешках.

Об этом в соцсетях сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Европейская правда".

Он рассказал, что в пятницу вечером провел беседу с Пичерно и призвал ее прекратить голодовку, учитывая прогресс, достигнутый в решении гуманитарного кризиса во временно оккупированных Олешках.

"Пина Пичерно согласилась прекратить голодовку", – написал Лубинец.

Он отметил, что её голодовка начала представлять серьёзную угрозу для её жизни и здоровья.

"В то же время был достигнут значительный прогресс в обеспечении гуманитарной помощи жителям Олешек и организации эвакуации гражданского населения", – добавил Лубинец.

Вице-президент Европарламента в соцсети X подтвердила это решение, поблагодарив уполномоченного Верховной Рады.

Ранее на этой неделе стало известно, что вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно объявила голодовку из-за сложной ситуации в оккупированных Россией украинских Олешках.

В Белом доме накануне заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Россией и Украиной в городе Олешки, оккупированном российскими войсками, который в настоящее время страдает от гуманитарной катастрофы.