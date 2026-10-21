Віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування через ситуацію в Олешках

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування через складну ситуацію в окупованих Росією українських Олешках.

Про це вона заявила у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Голодування Піна Пічерно оголосила для того, щоб привернути міжнародну увагу до гуманітарної катастрофи в Олешках. Також вона закликає приєднуватися до її ініціативи, це можна зробити за посиланням.

"Ця боротьба не може бути лише моєю. Я закликаю асоціації, громадян, національні та місцеві установи приєднатися до цієї великої ненасильницької акції. Ми мусимо вимагати негайного гуманітарного перемир’я, допуску їжі та ліків, а також можливості безпечно евакуювати цивільних осіб, які бажають покинути місто", – написала Пічерно.

Цією акцією віцепрезидентка Європарламенту вирішила підтримати зусилля Папи Лева XIV та "всіх тих, хто робить усе можливе, щоб запобігти гуманітарній трагедії".

Як повідомляла "Європейська правда", 28 вересня головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що ЄС намагається доправити гуманітарну допомогу в окуповані Олешки. А 16 жовтня Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, у якій висловив "глибоке занепокоєння" щодо ситуації в тимчасово окупованих Олешках.

А в Євросоюзі заявили, що вимагають у Росії забезпечити гуманітарний доступ до Олешок і намагаються отримати його за допомогою міжнародних партнерів.

Більше про ситуацію в окупованому місті читайте у матеріалі УП: "Олешки в облозі: місто, де їдять траву, ховають тіла в підвалі лікарні та чекають на евакуацію, якої немає".