Мерц наголосив на загрозі з боку Росії і екстремістських партій

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на загрозі, з якою стикається Німеччина – від екстремістських партій до зовнішніх ворогів, зокрема на "масштабній загрозі" з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами Мерца, Росія прагне "щодня дестабілізувати Німеччину".

"Як нам захистити нашу свободу та безпеку в Європі в умовах зростаючих загроз з боку екстремістів всередині країни та зовнішніх держав?" – запитав канцлер.

Німеччина є одним із найбільших військових і політичних союзників України й останніми місяцями перебуває в стані підвищеної готовності до саботажних актів.

Особливо після того, як поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига було виявлено дрон із вибухівкою. Берлін заявив, що за спробою нападу стоїть Москва.

В одному з найсвіжіших інцидентів, що стався у четвер, поліція німецької землі Бранденбург заарештувала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

На початку серпня у Німеччині заарештували 33-річного українця за підозрою у шпигунстві за оборонним підприємством.