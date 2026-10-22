У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві для РФ

У четвер, 22 жовтня, Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини затримало громадянина України Вадима Й. за підозрою у шпигунстві на користь російської розвідки; підозрюваний збирав інформацію про військові об’єкти НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини.

Затримання українця відбулося у четвер в районі Одер-Шпрее, що у федеральній землі Бранденбург, на підставі ордера на арешт від 15 жовтня.

Вадима Й. підозрюють у тому, що він діяв на користь розвідувальної служби іноземної держави. Стверджується, що підозрюваний щонайпізніше з липня 2025 року через посередника підтримував контакт із російською розвідкою.

Він збирав інформацію військового значення на території Німеччини. Сюди входили, зокрема, відомості про виробництво бронетехніки, боєприпасів та вибухових речовин, а також про персонал і військові об’єкти на територіях, що забезпечують захист східного флангу НАТО. Частина інформації була загальнодоступною, а іншу обвинувачений цілеспрямовано отримував від осіб, пов’язаних з європейською оборонною галуззю.

За даними Der Spiegel, він цікавився 45-ю танковою бригадою Бундесверу, так званою "литовською бригадою", яка наступного року має бути повністю розгорнута в Литві та готова до бойових дій.

Прокуратура повідомила, що у п’ятницю, 23 жовтня, підозрюваного доставлять до слідчого судді Федерального верховного суду, який оголосить йому постанову про затримання та ухвалить рішення щодо застосування попереднього ув’язнення.

Як повідомлялося, військова жандармерія Польщі затримала учасника курсу підготовки резервістів у Військовій медичній академії в Лодзі; ЗМІ повідомляють, що його підозрюють у шпигунстві, а затриманий має польсько-українське громадянство.

У вересні прокуратура німецького Дюссельдорфа висунула звинувачення проти підозрюваного українця у шпигунстві на користь Росії.

На початку серпня у Німеччині заарештували 33-річного українця за підозрою у шпигунстві за оборонним підприємством.