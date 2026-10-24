Мерц подчеркнул угрозу со стороны России и экстремистских партий
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул угрозу, с которой сталкивается Германия – от экстремистских партий до внешних врагов, в частности "масштабную угрозу" со стороны России.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
По словам Мерца, Россия стремится "ежедневно дестабилизировать Германию".
"Как нам защитить нашу свободу и безопасность в Европе в условиях растущих угроз со стороны экстремистов внутри страны и внешних государств?" – спросил канцлер.
Германия является одним из крупнейших военных и политических союзников Украины и в последние месяцы находится в состоянии повышенной готовности к диверсионным актам.
Особенно после того, как вблизи украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига был обнаружен дрон со взрывчаткой. Берлин заявил, что за попыткой нападения стоит Москва.
В одном из последних инцидентов, произошедшем в четверг, полиция немецкой земли Бранденбург арестовала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России.
В начале августа в Германии арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.