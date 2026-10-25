На сході Німеччини сотні людей протестували проти виробництва американських ракет

У суботу в східнонімецькому місті Лейпциг кілька сотень людей вийшли на демонстрацію проти планів американської оборонної компанії Covenant виробляти крилаті ракети на півночі міста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Поліція оцінила кількість учасників протесту приблизно в 400 осіб. Правоохоронці забезпечували безпеку під час маршу, що проходив під дощем.

фото: DPA

В акції протесту брали участь переважно молоді люди, які розмахували плакатами, символами лівих угруповань та палестинським прапором.

На початку жовтня компанія Covenant офіційно відкрила виробничий цех у Лейпцигу. З 2027 року там планується виробництво крилатих ракет великої дальності Anthem.

Лейпциг має стати найбільшим виробничим майданчиком Covenant у світі: у перший рік роботи там планується виготовити тисячу одиниць цієї збройової системи. Показник на 2028 рік вже встановлено на рівні 5 тисяч одиниць.

У вересні стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини має намір виділити майже 3,4 млрд євро на закупівлю крилатих ракет Tomahawk американського виробництва та пускових установок Typhon.

За даними медіа, уряд Німеччини розраховує, що на створення нового арсеналу далекобійної зброї, призначеної для стримування Росії, знадобиться майже 12 млрд євро.