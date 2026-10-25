На востоке Германии сотни людей протестовали против производства американских ракет

В субботу в восточногерманском городе Лейпциг несколько сотен человек вышли на демонстрацию против планов американской оборонной компании Covenant по производству крылатых ракет на севере города.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Полиция оценила количество участников протеста примерно в 400 человек. Правоохранители обеспечивали безопасность во время марша, проходившего под дождем.

фото: DPA

В акции протеста участвовали преимущественно молодые люди, которые размахивали плакатами, символами левых группировок и палестинским флагом.

В начале октября компания Covenant официально открыла производственный цех в Лейпциге. С 2027 года там планируется производство крылатых ракет большой дальности Anthem.

Лейпциг должен стать крупнейшей производственной площадкой Covenant в мире: в первый год работы там планируется изготовить тысячу единиц этой оружейной системы. Показатель на 2028 год уже установлен на уровне 5 тысяч единиц.

В сентябре стало известно, что Министерство обороны Германии намерено выделить почти 3,4 млрд евро на закупку крылатых ракет Tomahawk американского производства и пусковых установок Typhon.

По данным СМИ, правительство Германии рассчитывает, что на создание нового арсенала дальнобойного оружия, предназначенного для сдерживания России, потребуется почти 12 млрд евро.