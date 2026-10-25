У Болгарії проходить перший тур виборів президента

25 жовтня у Болгарії відбувається перший тур президентських виборів, на яких головними конкурентами є Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinite.

Майже 6,6 мільйона громадян мають право голосу на 9 373 виборчих дільницях по всій країні.

Дільниці відкрилися о 7:00 ранку за місцевим часом. Голосування триватиме до 20:00 з можливим продовженням до 21:00, якщо виборці все ще стоятимуть у черзі.

Фавориткою на виборах є чинна президентка Іліяна Йотова, яка обійняла посаду цього року після того, як нинішній прем'єр-міністр Румен Радев пішов у відставку, щоб взяти участь у парламентських виборах, що привели його до влади.

Йотова є прямою послідовницею політичного бачення та управління Радева. Вона була його віцепрезиденткою ще з першого терміну у 2017 році й навіть після його відставки у січні 2026 року залишилась лояльною колишньому шефу.

Її головним суперником є ​​Андрей Гюров, колишній голова уряду. Він має великий досвід в економіці і за часів своєї короткої каденції підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною, а також у парі з головним комісаром МВС Георгі Кандевим реалізував в країні найпрозоріші парламентські вибори за останні роки. Гюров активно критикує владу, коли та робить антиукраїнські дії або підриває єдність ЄС та підтримує РФ.

Лідер проросійської ультраправої партії "Вазраждане" Костадін Костадінов посідав в опитуваннях перед виборами третє місце.

Загалом у першому турі беруть участь 27 пар кандидатів на посади президента та віцепрезидента, причому майже половина з них відкрито підтримує Кремль.

Якщо жоден кандидат не набере абсолютної більшості голосів у першому турі, другий тур заплановано на 1 листопада.

Йотова та Гюров, за загальним визнанням, є найімовірнішими претендентами на вихід у другий тур.

Більше читайте у статті: Майже союзник Кремля: як вибори у Болгарії можуть зміцнити владу проросійського Радева.