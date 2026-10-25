25 октября в Болгарии проходит первый тур президентских выборов, главными соперниками на которых являются Илияна Йотова, временно исполняющая обязанности президента, и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinite.

Почти 6,6 миллиона граждан имеют право голоса на 9 373 избирательных участках по всей стране.

Участки открылись в 7:00 утра по местному времени. Голосование продлится до 20:00 с возможным продлением до 21:00, если избиратели все еще будут стоять в очереди.

Фавориткой на выборах является действующая президент Илияна Йотова, которая вступила в должность в этом году после того, как нынешний премьер-министр Румен Радев пошел в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах, приведших его к власти.

Йотова является прямой последовательницей политического видения и стиля управления Радева. Она была его вице-президентом ещё с первого срока в 2017 году и даже после его отставки в январе 2026 года осталась лояльной бывшему шефу.

Её главным соперником является Андрей Гюров, бывший глава правительства. Он обладает большим опытом в экономике и во время своего короткого срока пребывания в должности подписал соглашение о безопасности между Болгарией и Украиной, а также совместно с главным комиссаром МВД Георгием Кандевым провел в стране самые прозрачные парламентские выборы за последние годы. Гюров активно критикует власть, когда та предпринимает антиукраинские действия, подрывает единство ЕС или поддерживает РФ.

Лидер пророссийской ультраправой партии "Вазраждане" Костадин Костадинов занимал в опросах перед выборами третье место.

Всего в первом туре участвуют 27 пар кандидатов на должности президента и вице-президента, причем почти половина из них открыто поддерживает Кремль.

Если ни один кандидат не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, второй тур запланирован на 1 ноября.

Йотова и Гюров, по общему признанию, являются наиболее вероятными претендентами на выход во второй тур.

Подробнее читайте в статье: Почти союзник Кремля: как выборы в Болгарии могут укрепить власть пророссийского Радева.