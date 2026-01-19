Президент Болгарії несподівано йде з посади

Президент Болгарії Румен Радев у зверненні до народу несподівано оголосив, що 20 січня складе президентські повноваження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє БГНЕС.

Під час термінового звернення до народу 19 січня президент Болгарії Румен Радев заявив, що "останній раз звертається" до громадян як президент країни і наступного дня, 20 січня, піде з посади.

Він перерахував досягнення країни за 9 років його президентства, висловив жаль, що усе це не забезпечило стабільності в країні та покритикував хиби у моделі політичного життя та управління країни, які, на його думку, спричинили глибоку політичну кризу.

"Сьогоднішній політичний клас зрадив надії болгарського народу у компромісах з олігархатом. Дві третини більше не голосують, нам потрібен новий суспільний договір. Наша демократія не виживе, якщо ми залишимо її корумпованим особам, компромістам та екстремістам", – заявив Радев.

"Завтра я подам у відставку з посаду президента… Переконаний, що Іліана Йотова (віцепрезидентка країни – Ред.) буде гідною главою держави. Перед нами – битва за майбутнє батьківщини", – заявив Радев.

Радев залишає посаду менш як за рік перед плановими президентськими виборами – вони мали відбутися восени 2026 року. Він став першим президентом країни, обраним шляхом прямого голосування, який не відбув свою каденцію до кінця.

Румен Радев – 15-й демократично обраний президент Болгарії. Вперше його обрали у 2016 році, вдруге – у 2017 році.

Нагадаємо, Болгарія протягом найближчих 2-х місяців піде на восьмі за п’ять років парламентські вибори після провалу останньої спроби сформувати уряд.

