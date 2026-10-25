Меланія Трамп про можливий візит в Україну: "Побачимо"

Перша леді США Меланія Трамп натякнула, що могла би здійснити особисту поїздку до України на тлі новин про те, що вона домовилася про припинення вогню в окупованих РФ Олешках.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Post.

У відповідь на запитання видання про те, чи відвідає вона Україну, Меланія Трамп сказала: "Побачимо". Водночас президент США Дональд Трамп зазначив, що "це може статися". Дональд та Меланія Трамп спілкувалася з журналістами в Палм-Біч після того, як проголосували під час дострокового голосування на проміжних виборах.

Перша леді вперше коментувала перемир’я, якого, за її словами, вона домоглася між Росією та Україною для міста Олешки. Трамп розповіла, що в рамках своєї роботи вона спілкувалася як з правителем Росії Владіміром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми поговорили. Ми підписали угоду", – повідомила вона.

Президент Трамп зазначив, що його дружина справляється краще, ніж його професійні посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

"Гадаю, зараз вона справляється краще за професіоналів. Вона домоглася перемир’я. Це стосується дітей, людей та літніх людей", – сказав Трамп.

23 жовтня у Білому домі повідомили, що Меланія Трамп домоглася укладення перемир’я між Росією та Україною у місті Олешки, окупованого російськими військами, яке потерпає від гуманітарної катастрофи.

Вона отримала міжнародне визнання за свою роботу, але в суботу виникли питання щодо ролі Папи Лева, після того, як стало відомо, що він також зателефонував Зеленському та Путіну, щоб закликати до перемир’я в Олешках. Його дзвінки відбулися за кілька днів до того, як перша леді оголосила про досягнення угоди. Понтифік зв’язався з Путіним 16 жовтня, а через три дні поспілкувався із Зеленським.

Демократи звинуватили Меланію Трамп у тому, що вона привласнила собі заслуги Папи, але і Росія, і Україна підтвердили її роль у посередництві в укладенні угоди.

Більше про ситуацію в окупованому місті читайте у матеріалі УП: "Олешки в облозі: місто, де їдять траву, ховають тіла в підвалі лікарні та чекають на евакуацію, якої немає".