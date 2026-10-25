Мелания Трамп о возможном визите в Украину: "Посмотрим"

Первая леди США Мелания Трамп намекнула, что могла бы совершить личную поездку в Украину на фоне новостей о том, что она договорилась о прекращении огня в оккупированных РФ Олешках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Post.

В ответ на вопрос издания о том, посетит ли она Украину, Мелания Трамп сказала: "Посмотрим". В то же время президент США Дональд Трамп отметил, что "это может произойти". Дональд и Мелания Трамп общались с журналистами в Палм-Бич после того, как проголосовали в ходе досрочного голосования на промежуточных выборах.

Первая леди впервые прокомментировала перемирие, которого, по её словам, она добилась между Россией и Украиной для города Олешки. Трамп рассказала, что в рамках своей работы она общалась как с лидером России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы поговорили. Мы подписали соглашение", – сообщила она.

Президент Трамп отметил, что его жена справляется лучше, чем его профессиональные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

"Думаю, сейчас она справляется лучше, чем профессионалы. Она добилась перемирия. Это касается детей, людей и пожилых", – сказал Трамп.

23 октября в Белом доме сообщили, что Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Россией и Украиной в городе Олешки, оккупированном российскими войсками и страдающем от гуманитарной катастрофы.

Она получила международное признание за свою работу, но в субботу возникли вопросы относительно роли Папы Льва после того, как стало известно, что он также позвонил Зеленскому и Путину, чтобы призвать к перемирию в Олешках. Его звонки состоялись за несколько дней до того, как первая леди объявила о достижении соглашения. Понтифик связался с Путиным 16 октября, а через три дня пообщался с Зеленским.

Демократы обвинили Меланию Трамп в том, что она присвоила себе заслуги Папы, но и Россия, и Украина подтвердили ее роль в посредничестве при заключении соглашения.

Подробнее о ситуации в оккупированном городе читайте в материале УП: "Олешки в осаде: город, где едят траву, прячут тела в подвале больницы и ждут эвакуации, которой нет".