У Португалії поліція розігнала табір протестувальників: є затримані

Португальська поліція розігнала табір у центрі Лісабона, влаштований на знак протесту проти поглиблення житлової кризи в країні.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у ніч проти 25 жовтня десятки поліцейських увірвалися до табору на площі Россіу. Вони попередили протестувальників, що їхні намети будуть демонтовані, якщо їх не приберуть.

Протестувальники розбили понад 100 наметів після акції протесту, яка відбулася 24 жовтня, і в якій взяли участь тисячі людей, що пройшли одним із головних проспектів Лісабона.

Португальська поліція розігнала табір у центрі міста та затримала 25 людей "за непокору".

Згодом їх відпустили, але зазначається, що у понеділок, 26 жовтня, вони мають з’явитися в суді.

Протестувальники стверджують, що стрімке зростання орендної плати та підвищення вартості життя тиснуть на домогосподарства і перетворюють житлове питання на дедалі більше джерело невдоволення, причому найсильніше від цього страждає молодь.

За оцінками Банку Португалії, по всій країні бракує ⁠300 тисяч осель, що еквівалентно всьому житловому фонду Лісабона.

Протестувальники вимагають, щоб уряд відкликав законопроєкт, який спрощує процедуру виселення та скасовує обмеження на орендну плату за новими договорами оренди.

Нагадаємо, 20 жовтня поліція прибрала намети, які залишалися на площах у португальських містах Лісабоні та Порту під час акцій проти подорожчання житла.