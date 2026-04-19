Віцепрем’єр Італії розкритикував енергополітику ЄС і згадав про РФ

Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні закликав відновити постачання російського газу.

Про це він сказав у суботу, 18 квітня, цитує Euractiv, передає "Європейська правда".

Сальвіні закликав Європейський Союз наслідувати те, що він назвав "тимчасовим пом’якшенням обмежень з боку США".

"Замість того, щоб закривати школи та заводи, повернімось до закупівлі газу звідусіль, зокрема з Росії", – заявив він.

Також Сальвіні назвав енергетичну політику ЄС фактично "новим локдауном", який начебто ввела президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Повідомляли, що США ще на 30 днів скасували санкції щодо російської нафти, яка вже була завантажена на танкери та перебувала в морі.

При цьому варто зазначити, що представники американської адміністрації публічно запевняли, що не збираються продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти.

Посол України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію Сполучених Штатів відновити санкції, які обмежують торгівлю російською нафтою.

Також радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Без шансів для російського газу: чому ЄС вже не повернеться до енергетичної співпраці з РФ.