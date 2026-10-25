Вице-премьер Италии вновь избран лидером ультраправой "Лиги"
Новости — Воскресенье, 25 октября 2026, 17:20 —
Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини был переизбран лидером ультраправой партии "Лига", входящей в правящую коалицию премьер-министра Джорджи Мелони.
Об этом пишет Ansa, передает "Европейская правда".
Сальвини был утвержден на посту секретаря партии в ходе голосования в воскресенье, 25 октября, в конце заседания, которое он созвал с целью достижения консенсуса и обеспечения поддержки.
Он будет оставаться на этом посту в течение четырех лет, до 2030 года. В ходе голосования Сальвини получил 465 голосов "за".
Напомним, прошлой осенью Сальвини заявлял, что оказание дальнейшей помощи Украине может "подпитать коррупцию".
А в апреле он призвал возобновить поставки российского газа.
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