Вице-премьер Италии вновь избран лидером ультраправой "Лиги"

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини был переизбран лидером ультраправой партии "Лига", входящей в правящую коалицию премьер-министра Джорджи Мелони.

Об этом пишет Ansa, передает "Европейская правда".

Сальвини был утвержден на посту секретаря партии в ходе голосования в воскресенье, 25 октября, в конце заседания, которое он созвал с целью достижения консенсуса и обеспечения поддержки.

Он будет оставаться на этом посту в течение четырех лет, до 2030 года. В ходе голосования Сальвини получил 465 голосов "за".

Напомним, прошлой осенью Сальвини заявлял, что оказание дальнейшей помощи Украине может "подпитать коррупцию".

А в апреле он призвал возобновить поставки российского газа.