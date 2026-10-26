У ЄС заявили про новий етап для Сербії після перемоги "Студентського списку"

У Європейському Союзі привітали Сербію із перемогою опозиційного блоку "Студентський список" у дострокових парламентських виборах.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на дописи президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та єврокомісарки з питань розширення Марти Кос у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн відзначила рекордну явку на виборах у Сербії.

"Сьогодні громадяни Сербії вийшли на вибори у рекордно великій кількості, щоб визначити майбутнє своєї країни. Вітаємо "Студентський список" із перемогою на парламентських виборах", – заявила вона.

Президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС готовий підтримувати реформи у сфері верховенства права, свободи ЗМІ, боротьби з корупцією та зміцнення демократичних інститутів, а також "спільно працювати над просуванням майбутнього Сербії в Європейському Союзі".

Кос, своєю чергою, заявила, що Сербія "дала про себе знати".

"Після майже двох років протестів за демократію, верховенство права та боротьбу з корупцією серби вийшли на вулиці в історично великій кількості", – акцентувала вона.

Єврокомісарка вважає, що для країни може розпочатися новий етап.

"Двері до ЄС відкриті, і ми готові рухатися вперед разом", – додала вона.

Як писали, на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобуває "Студентський список", який, за попередніми прогнозами, отримав майже 53% голосів виборців.

Увечері 25 жовтня колишній президент країни Александар Вучич визнав поразку. Минулі парламентські вибори в Сербії відбулися 17 грудня 2023 року.

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