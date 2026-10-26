В ЕС заявили о новом этапе для Сербии после победы "Студенческого списка"

В Европейском Союзе поздравили Сербию с победой оппозиционного блока "Студенческий список" на досрочных парламентских выборах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос в социальной сети Х.

Фон дер Ляйен отметила рекордную явку на выборах в Сербии.

"Сегодня граждане Сербии вышли на выборы в рекордно большом количестве, чтобы определить будущее своей страны. Поздравляем "Студенческий список" с победой на парламентских выборах", – заявила она.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС готов поддерживать реформы в сфере верховенства права, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов, а также "совместно работать над продвижением будущего Сербии в Европейском Союзе".

Кос, в свою очередь, заявила, что Сербия "заявила о себе".

"После почти двух лет протестов за демократию, верховенство права и борьбу с коррупцией сербы вышли на улицы в исторически большом количестве", – подчеркнула она.

Еврокомиссар считает, что для страны может начаться новый этап.

"Двери в ЕС открыты, и мы готовы двигаться вперед вместе", – добавила она.

Как сообщалось, на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", который, по предварительным прогнозам, набрал почти 53% голосов избирателей.

Вечером 25 октября бывший президент страны Александар Вучич признал поражение. Последние парламентские выборы в Сербии состоялись 17 декабря 2023 года.

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