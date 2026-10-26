Трамп різко висловився щодо Норвегії через те, що не отримав Нобелівську премію миру

Американський президент Дональд Трамп обурився тим, що не отримав Нобелівську премію миру та висловився щодо Норвегії, де буде проходити вручення.

Про це він сказав у неділю, 25 жовтня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Пов’язуючи недавні заворушення у Франції з міграцією, Трамп заявив, що радо прийме іммігрантів з деяких країн, але не з Норвегії, бо не отримав Нобелівську премію миру.

"Тож я не хочу нікого з Норвегії. Норвегія, власне, перетворилася на країну-смітник", – сказав він.

На початку жовтня Трамп заявив, що він мав би отримати Нобелівську премію миру. Водночас нагороду присудили південноафриканській юристці Наванетхем Піллей за зусилля зі сприяння миру та міжнародному праву.

Варто зазначити, що у січні Трамп написав лист норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп не отримав премію миру.