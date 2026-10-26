У Франції збережуть посилені заходи безпеки на тлі протестів

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що заходи з підтримання правопорядку, такі як введення комендантської години, триватимуть протягом найближчих днів на розсуд мерів та префектів.

Про це він сказав у ефірі BFMTV, передає "Європейська правда".

У глави МВС Франції запитали, чи будуть продовжувати префекти комендантську годину після чергових протестів минулими вихідними.

"Звичайно", – відповів він.

За його словами, хоча протести, які тривали під час вихідних, були "під контролем", префектурам все ще доручено вживати заходів "у кожному конкретному випадку" для підтримання громадського порядку.

"Чесно кажучи, ситуація найближчими днями насправді не зміниться", – зазначив Нуньєс.

Французький міністр також висловив занепокоєння щодо "рівня насильства проти правоохоронців", який залишається дуже високим "по всій країні".

Нагадаємо, уже кілька тижнів великі міста Франції охоплені масовими протестами. Основні заворушення почалися з учнівських мітингів, які досить швидко стали неконтрольованими. Паралельно протестували держслужбовці та представники різних професій – проти низьких зарплат, зростання цін тощо.

Зазначимо, у суботу, 24 жовтня, у Франції тривали загальнонаціональні протести. Повідомлялось про затримання понад тисячі людей у зв'язку з заворушеннями.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.