На протестах у Франції, з безпрецедентними заходами безпеки, затримали близько тисячі людей

У суботу в Парижі та інших французьких містах спалахнули сутички під час демонстрацій, що відбулися через тиждень після попередніх акцій, які переросли у вуличні заворушення; правоохоронці затримали близько тисячі людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що у суботу поліція затримала майже тисячу осіб, оскільки правоохоронці зіткнулися з "надзвичайно високим рівнем насильства" з боку одягнених у чорне ультралівих екстремістів.

Загони поліції спеціального призначення застосували сльозогінний газ проти демонстрантів у столиці, а також у Марселі, Ліоні, Бордо, Ліллі, Тулузі, Монпельє та Нанті.

Поліція спеціального призначення працює у Парижі 24 жовтня фото: AFP

Двоє людей отримали серйозні поранення, зазначив Нуньєс: один чоловік у Тулузі, якому, за повідомленнями, відірвало пальці, та ще одна людина у Клермон-Феррані. Він не надав подробиць щодо жодного з цих випадків.

Влада відправила 70 тисяч співробітників сил безпеки для забезпечення порядку по всій країні під час нових маршів, організованих на знак протесту проти зростання вартості життя.

Нуньєс зазначив, що результати суботніх подій були "позитивнішими", ніж тиждень тому, оскільки на вулицях було більше поліцейських, які діяли оперативніше, проводили більше перевірок перед початком демонстрацій та краще захищали бізнеси.

Проте у суспільстві панує широке обурення щодо дій уряду, спрямованих на придушення протестів, що розглядаються як посягання на право на протест.

За різними оцінками влади та профспілки CGT, яка організовувала акції, у суботніх демонстраціях по всій країні взяли участь від 410 до 800 тисяч осіб. За даними цих джерел, у головній ході в Парижі взяли участь від 110 до 250 тисяч учасників.

Уряд Макрона віддав наказ поліції не допустити протестувальників до центрів міст, де зосереджені магазини, а в Парижі та деяких інших містах у певних районах було введено часткову комендантську годину. Президент Франції наказав заборонити демонстрації, що не організовуються профспілками, як незаконні.

У Парижі, де багато магазинів забили вікна дошками, щоб запобігти мародерству, а Лувр і Музей д’Орсе були закриті на цей день, головна демонстрація пройшла здебільшого мирно.

Тим часом французький рух "жовті жилети" у суботу закликав до нових демонстрацій 31 жовтня.