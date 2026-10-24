На протестах у Франції вже дійшло до водометів і сльозогінного газу

У Франції тривають загальнонаціональні протести: якщо в Парижі поки йдеться про мирні демонстрації, то в інших містах виникла напруженість з поліцією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Незважаючи на заперечення з боку профспілок, новий маршрут, затверджений префектурою поліції Парижа, залишився незмінним. Офіційний маршрут демонстрації в столиці пролягає між Порт-д’Італі та Порт-де-Венсанн з 14:00 до 19:00.

Зазначається, що хода, яка відбувається в цей час, проходить у мирний спосіб. За даними префектури, в акції беруть участь 110 тисяч людей.

Париж, фото Le Figaro

У дописі в соціальних мережах лідер ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон високо оцінив "чудову дисципліну" учасників акції протесту під час того, що він назвав "наймасштабнішою демонстрацією з початку руху". Сам він теж приєднався до демонстрації.

В інших містах мирний характер акцій зберігався не всюди.

Підрозділи спецпризначення застосували сльозогінний газ проти демонстрантів у Ліоні, Ніцці, Ліллі, Тулузі та Нанті через кілька годин після того, як міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс попередив: "Ми не будемо терпіти жодного насильства чи порушень громадського порядку".

Ніцца, фото Le Figaro

У Ліллі протестувальники стали закидати правоохоронців різними предметами. Проти них, крім сльозогінного газу застосували водомети.

До водометів також дійшло у Нанті, де мародери розграбували також ювелірний магазин.

Станом на 13.00 24 жовтня по всій Франції у зв’язку з протестами затримали 135 людей.

Глава МВС Лоран Нуньєс заявив у п’ятницю, що для запобігання повторенню насильства минулого тижня буде задіяно 70 000 поліцейських за підтримки спеціалізованих підрозділів.

Під час наймасштабніших протестів 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. На суботу, 24 жовтня, запланували другу хвилю "національної мобілізації" населення. У деяких містах, зокрема у Марселі, заборонили протести і зупинять на добу громадський транспорт, побоюючись заворушень.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.