Во Франции сохранят усиленные меры безопасности на фоне протестов

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что меры по поддержанию правопорядка, такие как введение комендантского часа, будут действовать в ближайшие дни на усмотрение мэров и префектов.

Об этом он заявил в эфире BFMTV, передает "Европейская правда".

Главу МВД Франции спросили, будут ли префекты продлевать комендантский час после очередных протестов в минувшие выходные.

"Конечно", – ответил он.

По его словам, хотя протесты, продолжавшиеся в выходные, были "под контролем", префектурам по-прежнему поручено принимать меры "в каждом конкретном случае" для поддержания общественного порядка.

"Честно говоря, ситуация в ближайшие дни на самом деле не изменится", – отметил Нуньес.

Французский министр также выразил обеспокоенность "уровнем насилия в отношении правоохранителей", который остается очень высоким "по всей стране".

Напомним, уже несколько недель крупные города Франции охвачены массовыми протестами. Основные беспорядки начались с митингов учеников, которые довольно быстро вышли из-под контроля. Параллельно протестовали госслужащие и представители различных профессий – против низких зарплат, роста цен и т. д.

Отметим, что в субботу, 24 октября, во Франции продолжались общенациональные протесты. Сообщалось о задержании более тысячи человек в связи с беспорядками.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.