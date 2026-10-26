У Словаччині вважають неприпустимим використання активів РФ для фінансування ЗСУ

У парламенті Словаччині вважають неприпустимим використання заморожених активів Росії для фінансування ЗСУ.

Про це заявив в інтерв’ю російському агентству ТАСС віцеспікер Національної ради (парламенту) Словаччини Тібор Гашпар, передає "Європейська правда".

За його словами, у питанні заморожених російських активів Словаччина наголошує на необхідності ретельної правової оцінки, обережності та врахування довгострокових наслідків прийнятих рішень.

"У листопаді 2025 року прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо висловив незгоду з пропозицією щодо конфіскації заморожених російських активів та їх використання для фінансування військових потреб України. Такий підхід до конфронтації та конфіскації є неприйнятним", – зазначив він.

Як нагадав Гашпар, Фіцо звернув особливу увагу на можливі судові розгляди, ризик відповідних заходів та наслідки такого кроку для майбутніх мирних переговорів.

"Водночас він підкреслив, що використання цих активів для післявоєнного відновлення України могло б бути доцільнішим, ніж їхнє спрямування на подальше фінансування військових операцій, – продовжив віце-спікер. – Словацька Республіка зацікавлена в тому, щоб будь-яке рішення в цій сфері мало чітку правову основу, відповідало міжнародним зобов’язанням і зводило до мінімуму ризик подальшого погіршення міжнародних відносин".

Водночас, за його словами, необхідно шукати стійкі рішення щодо фінансування відновлення України, які сприятимуть стабільності в регіоні та створюватимуть умови для встановлення довгострокового миру.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер нещодавно висловив впевненість в тому, що Європейська комісія не поновлюватиме дискусії щодо використання заморожених російських активів, що зберігаються в Euroclear, для фінансування України.

Під час саміту лідерів ЄС 16 жовтня де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.

Тим часом віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов запропонував використовувати для потреб України заморожені у Європі російські кошти поетапно – така ідея, на його думку, може допомогти змінити позицію Бельгії.