В Словакии считают недопустимым использование активов РФ для финансирования ВСУ

В парламенте Словакии считают недопустимым использование замороженных активов России для финансирования ВСУ.

Об этом заявил в интервью российскому агентству ТАСС вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар, передает "Европейская правда".

По его словам, в вопросе о замороженных российских активах Словакия подчеркивает необходимость тщательной правовой оценки, осторожности и учета долгосрочных последствий принятых решений.

"В ноябре 2025 года премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо выразил несогласие с предложением о конфискации замороженных российских активов и их использовании для финансирования военных нужд Украины. Такой подход к конфронтации и конфискации неприемлем", – отметил он.

Как напомнил Гашпар, Фицо обратил особое внимание на возможные судебные разбирательства, риск ответных мер и последствия такого шага для будущих мирных переговоров.

"В то же время он подчеркнул, что использование этих активов для послевоенного восстановления Украины могло бы быть более целесообразным, чем их направление на дальнейшее финансирование военных операций, – продолжил вице-спикер. – Словацкая Республика заинтересована в том, чтобы любое решение в этой сфере имело четкую правовую основу, соответствовало международным обязательствам и сводило к минимуму риск дальнейшего ухудшения международных отношений".

В то же время, по его словам, необходимо искать устойчивые решения по финансированию восстановления Украины, которые будут способствовать стабильности в регионе и создадут условия для установления долгосрочного мира.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер недавно выразил уверенность в том, что Европейская комиссия не будет возобновлять дискуссии об использовании замороженных российских активов, хранящихся в Euroclear, для финансирования Украины.

Во время саммита лидеров ЕС 16 октября де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи об использовании замороженных активов Центрального банка РФ.

Между тем вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов предложил использовать для нужд Украины замороженные в Европе российские средства поэтапно – такая идея, по его мнению, может помочь изменить позицию Бельгии.