Ченцов запропонував, як переконати Бельгію поступитись у питанні російських активів

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов пропонує використовувати для потреб України заморожені у Європі російські кошти поетапно – така ідея, на його думку, може допомогти домогтися зміни позиції Бельгії.

Про це Ченцов сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

Він нагадав, що у Бельгії були конкретні застереження щодо використання росактивів ще наприкінці минулого року, і Ченцов не думає, що вони змінилися.

"Тоді бельгійський уряд казав, що готовий до дій у разі, якщо ЄС знайде відповіді, що робити у разі форс-мажору – якщо станеться таке, що ці гроші треба буде повертати Росії. Бельгія боялася виявитися головною відповідальною за це… Торік вирішення цієї проблеми знайти не змогли", – зазначив Ченцов.

Як він уточнив, із приблизно 220 млрд євро заморожених активів РФ у Євросоюзі у бельгійському депозитарії Euroclear перебуває 180 млрд, а решта – в інших країнах.

"Але тоді йшлося про використання всього обсягу заморожених активів. То можливо, є сенс використовувати цей ресурс поетапно – грубо кажучи, говорити не про 220 млрд, а про 100 млрд євро. Тоді, напевно, буде простіше забезпечити цей інструмент у разі форс-мажору", – запропонував Ченцов.

Під час саміту лідерів ЄС 16 жовтня очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що на саміті ЄС не буде рішень про фінансування України та росактиви через відсутність згоди з цього приводу.

Детальніше читайте: "Сподіваюся, у нас не дійде до шантажу ні з Польщею, ні з іншими". Інтерв’ю віцепрем’єра Ченцова.