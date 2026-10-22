Прем’єр Бельгії впевнений: ЄС не повернеться до ідеї передачі Україні заморожених росактивів

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловив впевненість в тому, що Європейська комісія не поновлюватиме дискусії щодо використання заморожених російських активів, що зберігаються в Euroclear, для фінансування України.

Заяву очільника бельгійського уряду наводить The Brussels Times, повідомляє "Європейська правда".

Де Вевер заявив, що переконаний: Комісія не пропонуватиме жодних нових операцій, пов’язаних із російськими активами, для покриття фінансових потреб України.

"Я в цьому впевнений, бо саме так і було сказано", – заявив він.

Де Вевер зазначив, що не може виключити, що інші держави-члени спробують відновити дискусію щодо російських активів. Він розкритикував свого нідерландського колегу Роба Єттена за те, що той заявив в ефірі радіо, що хоче "забрати ці гроші".

За словами бельгійського прем’єра, деякі нові європейські лідери не брали участі в торішніх дебатах і тепер висувають аргументи, які йому раніше вдалося припинити на ранній стадії.

Він повідомив, що попередив своїх європейських колег про те, що "навіть подібні висловлювання" можуть спричинити юридичні наслідки. За словами Де Вевера, його втручання дало результат.

"Один із колег сказав мені в коридорі, що я ніби пройшовся по цій дискусії з вогнеметом", – сказав він, додавши, що за столом переговорів більше не спостерігалося сильного ентузіазму щодо подальшого розгляду цього питання.

Під час саміту лідерів ЄС 16 жовтня очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що на саміті ЄС не буде рішень про фінансування України та росактиви через відсутність згоди з цього приводу.

Тим часом віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов запропонував використовувати для потреб України заморожені у Європі російські кошти поетапно – така ідея, на його думку, може допомогти змінити позицію Бельгії.