"Бо я не хочу": прем’єр Бельгії пояснив, чому саміт ЄС не перейшов до заморожених активів

Очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступає проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.

Про це він заявив журналістам на пресконференції після завершення першого дня саміту ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Бельгійський прем’єр, який традиційно виступає проти передачі Україні заморожених у ЄС російських коштів, запевнив журналістів, що його позиція лишається незмінною.

Він вважає, що після завершення війни почнеться діалог, і це несумісно з можливістю використання цих коштів вже зараз.

"Це буває у кожній війні, навіть було у Другій світовій. Заморожених активів ніколи не торкалися, але наприкінці конфлікту завжди укладається мирна угода, і частиною цієї мирної угоди є використання заморожених активів", – заявив він.

Де Вевер заявив, що виступає проти того, щоб зараз події розвивалися інакше, попри те, що частина лідерів ЄС хочуть повернути цю тему до обговорення.

"Чи є на цій планеті люди, які, можливо, мріють цього разу вчинити інакше, ніж було раніше, і задіяти ці активи для певної мети? Відповідь на це запитання – так, такі є. Чи є вони в цій будівлі (у Європейській раді. – ЄП)? Є. Чи є вони поза цією будівлею? Так, є. Чи хочу я про це говорити? Ні, не хочу. Це найкраща відповідь, яку я можу вам дати", – зазначив він.

Прем’єр Бельгії також нагадав, що нинішнє регулювання вимагає одностайності для того, щоби вчиняти якісь дії з цими коштами.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що на саміті не буде рішень про фінансування України та росактиви через відсутність згоди з цього приводу.

Про запропонований юридичний шлях використання цих коштів читайте у статті "Гроші Росії, але не всі. Де ЄС може взяти кошти для України та чому не йдеться про 210 млрд".