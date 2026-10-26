Французькі телеканали перепросили, що видали протести в Албанії за акції в Парижі та Ліоні

Два французькі новинні канали перепросили після того, як помилково подали кадри протестів в Албанії як демонстрації, що відбувалися у Франції.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Першим цю плутанину допустив канал CNEWS у суботу, коли на півдні Парижа мирно розпочався масовий марш – найбільший із майже 300 демонстрацій по всій країні, присвячених питанням фінансування шкільної освіти та стрімкого зростання вартості життя, які загалом зібрали сотні тисяч людей.

Однак кадри, показані CNEWS, були зняті не біля паризької станції метро Порт-д’Італі, як зазначив телеканал, а в Тирані – столиці Албанії, яку останнім часом також охопили масові протести.

Коментатор, який виступав в ефірі CNEWS, заявив, що вони "поводяться як майбутні вандали, як майбутні учасники заворушень", натякаючи на те, що демонстрація в Парижі може перерости в насильство, хоча кадри були зняті в Албанії.

Наприкінці паризької демонстрації сталися сутички: протестувальники в масках кидали предмети та піротехніку в поліцію, яка відповіла хмарами сльозогінного газу, звуковими гранатами та струменями з водометів. Окремі випадки насильства були зафіксовані й в інших містах та населених пунктах.

AP підтвердило, що кадри, показані на каналі CNEWS із підписом "Porte d’Italie (Париж)", були зняті у центрі Тирани.

Згодом ведучий CNEWS в прямому ефірі перепросив за те, що канал на своєму сайті назвав "плутаниною із зображеннями".

Ведучий Олів’є Бенкемун пояснив, що канал отримував відеопотоки з різних місць і неправильно ідентифікував деякі кадри.

У суботу державний мовник Franceinfo також сплутав Албанію з Францією.

Він транслював кадри, на яких поліцейські в бронежилетах рухалися вулицею, ховаючись за двома вантажівками, що стріляли з водометів.

Агентство AP встановило, що місце зйомки – бульвар Дешморет-е-Комбіт у центрі Тирани. Однак телевізійна служба Franceinfo заявила, що кадри надходили наживо з Ліона, а ведучий зазначив, що ситуація в цьому місті на південному сході Франції виглядає "дещо напруженою".

Через три хвилини ведучий виправив помилку.

"Це сталося через помилку з нашого боку. Це були не прямі трансляції з Ліона, а прямі трансляції з Тирани. Я щиро перепрошую", – сказав він.

Зазначимо, у суботу, 24 жовтня, у Франції тривали загальнонаціональні протести. Повідомлялось про затримання понад тисячі людей у зв'язку з заворушеннями.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.