Французские телеканалы принесли извинения за то, что выдали протесты в Албании за акции в Париже и Лионе
Два французских новостных канала принесли извинения после того, как по ошибке показали кадры протестов в Албании как демонстрации, проходившие во Франции.
Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".
Первым эту путаницу допустил канал CNEWS в субботу, когда на юге Парижа мирно начался массовый марш – крупнейший из почти 300 демонстраций по всей стране, посвященных вопросам финансирования школьного образования и стремительного роста стоимости жизни, которые в целом собрали сотни тысяч людей.
Однако кадры, показанные CNEWS, были сняты не возле парижской станции метро Порт-д’Итали, как отметил телеканал, а в Тиране – столице Албании, которую в последнее время также охватили массовые протесты.
Комментатор, выступавший в эфире CNEWS, заявил, что они "ведут себя как будущие вандалы, как будущие участники беспорядков", намекая на то, что демонстрация в Париже может перерасти в насилие, хотя кадры были сняты в Албании.
В конце парижской демонстрации произошли столкновения: протестующие в масках бросали предметы и пиротехнику в полицию, которая ответила облаками слезоточивого газа, звуковыми гранатами и струями из водометов. Отдельные случаи насилия были зафиксированы и в других городах и населенных пунктах.
AP подтвердило, что кадры, показанные на канале CNEWS с подписью "Porte d’Italie (Париж)", были сняты в центре Тираны.
Впоследствии ведущий CNEWS в прямом эфире извинился за то, что канал на своём сайте назвал "путаницей с изображениями".
Ведущий Оливье Бенкемун пояснил, что канал получал видеопотоки из разных мест и ошибочно идентифицировал некоторые кадры.
В субботу государственный вещатель Franceinfo также перепутал Албанию с Францией.
Он транслировал кадры, на которых полицейские в бронежилетах двигались по улице, укрываясь за двумя грузовиками, стрелявшими из водометов.
Агентство AP установило, что место съемки – бульвар Дешморет-э-Комбит в центре Тираны. Однако телевизионная служба Franceinfo заявила, что кадры поступали в прямом эфире из Лиона, а ведущий отметил, что ситуация в этом городе на юго-востоке Франции выглядит "несколько напряженной".
Через три минуты ведущий исправил ошибку.
"Это произошло из-за ошибки с нашей стороны. Это были не прямые трансляции из Лиона, а прямые трансляции из Тираны. Я искренне извиняюсь", – сказал он.
Отметим, что в субботу, 24 октября, во Франции продолжались общенациональные протесты. Сообщалось о задержании более тысячи человек в связи с беспорядками.
Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.