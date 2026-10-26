У Швеції зайшли в глухий кут переговори про формування нового уряду

Лідерка Центристської партії Елізабет Танд Рінгквіст у понеділок, 26 жовтня, заявила, що її спроби сформувати центристську коаліцію не увінчалися успіхом.

Про це вона доповіла голові парламенту після тижня переговорів з лідерами інших партій, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Минулого тижня спікер Андреас Норлен доручив Рінгквіст вивчити можливість створення п’ятипартійного центристського об’єднання на чолі з соціал-демократкою Магдаленою Андерссон.

Водночас 26 жовтня лідерка Центристської партії заявила, що "хоча існує більшість, яка підтримує центристську політику, наразі немає більшості для формування центристського уряду".

Спікер Норлен тепер має вирішити, як рухати процес далі.

Згідно зі шведською системою, перед проведенням нових виборів можна провести чотири голосування в парламенті щодо кандидатів на посаду прем’єр-міністра. Наразі відбулося одне голосування щодо Андерссон, яке вона програла.

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