Парламент Швеції не підтримав призначення лідерки соціал-демократів на посаду прем’єра

У четвер шведський парламент, як і очікувалося, відхилив пропозицію лідерки соціал-демократів Магдалени Андерссон щодо формування уряду меншості, що подовжило період невизначеності щодо того, хто стане прем’єр-міністром.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Чотири лівоцентристські опозиційні партії, які всі висловилися на користь Андерссон як прем’єр-міністра, 13 вересня здобули більшість місць у шведському парламенті, Риксдазі, але не можуть дійти згоди щодо того, хто має увійти до складу нового уряду.

"Ще з вечора виборів мені було зрозуміло, що це займе деякий час і що, ймовірно, знадобиться кілька турів голосування, щоб призначити прем’єр-міністра", – заявила Андерссон журналістам після голосування в парламенті

Лише соціал-демократи проголосували за Андерссон, тоді як інші партії проголосували проти.

Очікується, що наступним кроком спікер парламенту попросить чинного прем'єра Ульфа Крістерссона з партії "Помірковані" – другої за величиною партії після соціал-демократів – спробувати сформувати уряд.

Наразі мало що вказує на те, що Крістерссон зможе забезпечити собі більшість, і тому завдання формування уряду може згодом повернутися до Андерссон.

На початку жовтня Андерссон заявила, що наразі не бачить можливості сформувати новий уряд.

Втім згодом їй знову доручили переговори щодо формування уряду.

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