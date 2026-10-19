Лідерці центристів у Швеції доручили нову спробу сформувати уряд

Спікер парламенту Швеції Андреас Норлен попросив лідерку Центристської партії Елізабет Танд Рінгквіст вивчити можливості для формування нового уряду, надавши їй один тиждень для переговорів з іншими партіями.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська партія".

Лідерка центристів має подати звіт спікеру не пізніше понеділка, 26 жовтня.

Танд Рінгквіст доручили сформувати уряд після того, як це не вдалося зробити лідерці соціал-демократів Магдалені Андерссон, чий лівоцентристський блок здобув мінімальну більшість на парламентських виборах у вересні.

Хоча всі чотири опозиційні партії підтримують Андерссон на посаді прем'єр-міністра, вони не змогли дійти згоди щодо того, хто має бути частиною нового уряду.

Тепер лідерка центристів ​спробує домовитися з політсилами для формування нового кабінету міністрів. При цьому вона дала зрозуміти, що не прагне обійняти посаду глави уряду.

"Моя мета – сприяти вирішенню питання про формування уряду, а не стати прем’єр-міністром. Центристська партія прагне бачити дієвий уряд, який створюватиме більше робочих місць, зменшуватиме викиди та зміцнюватиме соціальне забезпечення. Тепер я запрошу всіх лідерів партій до переговорів", – зазначила Танд Рінгквіст.

На початку жовтня лідерка соціал-демократів Магдалена Андерссон заявила, що наразі не бачить можливості сформувати новий уряд.

15 жовтня шведський парламент, як і очікувалося, відхилив пропозицію лідерки соціал-демократів Магдалени Андерссон щодо формування уряду меншості, що подовжило період невизначеності щодо того, хто стане прем’єр-міністром.

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