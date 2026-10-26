У Німеччині представили нову систему ППО Contra, здатну перехоплювати реактивні дрони

Німецька компанія Helsing, що спеціалізується на оборонних технологіях, у понеділок на заході в Берліні презентувала свою систему протиповітряної оборони Contra разом із ракетами-перехоплювачами AD-1 Inferno і AD-2 Ambush.

Про це повідомляє Helsing у своєму пресрелізі, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в компанії, Contra – це автономна система, керована штучним інтелектом. Вона призначена для захисту країн від масштабних атак дронів та ракет.

Компанія також продемонструвала дві сучасні ракети-перехоплювачі – AD-1 Inferno та AD-2 Ambush, розроблені для того, щоб перевершити за характеристиками та швидкістю навіть найшвидші дрони з реактивним двигуном та крилаті ракети.

AD-1 Inferno – це перехоплювач з реактивним двигуном, здатний до повітряного маневрування, ройового пересування та багаторазового повторного ураження цілей.

AD-2 Ambush – це ракета на твердопаливному двигуні для швидкого перехоплення, що розвиває швидкість до 2,5 Маха та має дальність понад 20 км.

Обидві системи отримують наведення на середній ділянці траєкторії від наземних радіолокаційних станцій Contra та оснащені радіолокаційною голівкою самонаведення для наведення на кінцевій ділянці траєкторії за будь-яких погодних умов.

Серійне виробництво відбуватиметься на заводах Resilience Factories компанії Helsing, а ціна за одиницю буде значно нижчою, ніж у наявних ракет-перехоплювачів.

"Згідно з останніми розвідувальними даними, Росія систематично збільшує виробництво дронів з реактивним двигуном та крилатих ракет: лише обсяг виробництва дронів "Герань-4" та "Герань-5" з реактивним двигуном зріс до 4 000 одиниць на місяць. Водночас Росія будує численні додаткові пускові майданчики для таких дронів. Це ставить частину територій ЄС у зону потенційних російських атак", – зазначили в компанії.

У заяві наголошується, що система Contra призначена для протидії цій загрозі.

Автономна робота на основі штучного інтелекту дозволяє виявляти та знищувати сотні або тисячі безпілотників і ракет одночасно завдяки об’єднанню даних датчиків та виконавчих механізмів у єдину картину повітряної обстановки. Завдяки платформі Altra C2 від компанії Helsing користувачі зберігають повний контроль над прийняттям рішень та визначенням пріоритетів.

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