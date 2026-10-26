В Германии представили новую систему ПВО Contra, способную перехватывать реактивные дроны

Немецкая компания Helsing, специализирующаяся на оборонных технологиях, в понедельник на мероприятии в Берлине представила свою систему противовоздушной обороны Contra вместе с ракетами-перехватчиками AD-1 Inferno и AD-2 Ambush.

Об этом сообщает Helsing в своём пресс-релизе, пишет "Европейская правда".

Как отметили в компании, Contra – это автономная система, управляемая искусственным интеллектом. Она предназначена для защиты стран от масштабных атак дронов и ракет.

Компания также продемонстрировала две современные ракеты-перехватчики – AD-1 Inferno и AD-2 Ambush, разработанные для того, чтобы превосходить по характеристикам и скорости даже самые быстрые дроны с реактивным двигателем и крылатые ракеты.

AD-1 Inferno – это перехватчик с реактивным двигателем, способный к воздушным маневрам, роевому передвижению и многократному повторному поражению целей.

AD-2 Ambush – это ракета на твердотопливном двигателе для быстрого перехвата, развивающая скорость до 2,5 Маха и имеющая дальность более 20 км.

Обе системы получают наведение на среднем участке траектории от наземных радиолокационных станций Contra и оснащены радиолокационной головкой самонаведения для наведения на конечном участке траектории при любых погодных условиях.

Серийное производство будет осуществляться на заводах Resilience Factories компании Helsing, а цена за единицу будет значительно ниже, чем у существующих ракет-перехватчиков.

"Согласно последним разведывательным данным, Россия систематически увеличивает производство дронов с реактивным двигателем и крылатых ракет: только объем производства дронов "Герань-4" и "Герань-5" с реактивным двигателем вырос до 4 тысяч единиц в месяц. В то же время Россия строит многочисленные дополнительные пусковые площадки для таких дронов. Это ставит часть территорий ЕС в зону потенциальных российских атак", – отметили в компании.

В заявлении подчеркивается, что система Contra предназначена для противодействия этой угрозе.

Автономная работа на основе искусственного интеллекта позволяет обнаруживать и уничтожать сотни или тысячи беспилотников и ракет одновременно благодаря объединению данных датчиков и исполнительных механизмов в единую картину воздушной обстановки. Благодаря платформе Altra C2 от компании Helsing пользователи сохраняют полный контроль над принятием решений и определением приоритетов.

Стоит отметить, что недавно СМИ стало известно, что Германия готовится приобрести для своих вооруженных сил недорогие крылатые ракеты "Барс", разработанные в Украине.

Ранее Дания впервые в истории объявила о миллиардной сделке по приобретению высокоточных ракет большой дальности на фоне намерений укрепить свою безопасность.