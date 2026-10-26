Макрон вважає, що очікувані протести 31 жовтня пов’язані з ризиками

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що очікувані протести 31 жовтня все ще пов’язані з ризиками, хоч правоохоронцям і вдалося запобігти повторенню безладів 17 жовтня на минулих вихідних.

Про це він сказав, прибувши до мерії Марселя, пошкодженої під час протестів 17 жовтня, передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Макрон заявив, що 24 жовтня право на протест було належним чином забезпечене.

"Порядок було збережено", – заявив Емманюель Макрон біля будівлі мерії Марселя, де його зустрів мер-соціаліст Бенуа Паян.

"Наступна субота – це все ще субота, пов’язана з ризиком", – додав він, запевнивши всіх, що держава й надалі "буде організованою, присутньою та захищатиме майно й людей".

"Ми й надалі будемо визначати маршрути мобілізації, які пролягатимуть поза межами центрів міст", – зазначив глава держави.

Він також пообіцяв підтримати власників магазинів, пошкоджених під час протестів.

"Я попросив уряд відреагувати на законні вимоги, що лежать в основі цього соціального руху", – сказав Макрон.

Нагадаємо, уже кілька тижнів великі міста Франції охоплені масовими протестами. Основні заворушення почалися з учнівських мітингів, які досить швидко стали неконтрольованими. Паралельно протестували держслужбовці та представники різних професій – проти низьких зарплат, зростання цін тощо.

У суботу, 24 жовтня, у Франції тривали загальнонаціональні протести. Повідомлялось про затримання понад тисячі людей у зв'язку з заворушеннями.

За тиждень до цього протести відзначились особливо високим рівнем насильства, руйнувань і грабежів.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.