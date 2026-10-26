Макрон считает, что ожидаемые протесты 31 октября сопряжены с рисками

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что ожидаемые протесты 31 октября по-прежнему сопряжены с рисками, хотя правоохранительным органам и удалось предотвратить повторение беспорядков 17 октября в минувшие выходные.

Об этом он заявил, прибыв в мэрию Марселя, поврежденную во время протестов 17 октября, передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон заявил, что 24 октября право на протест было должным образом обеспечено.

"Порядок был сохранен", – заявил Эмманюэль Макрон у здания мэрии Марселя, где его встретил мэр-социалист Бенуа Паян.

"Следующая суббота – это все еще суббота, сопряженная с риском", – добавил он, заверив всех, что государство и впредь "будет организованным, присутствующим и будет защищать имущество и людей".

"Мы и впредь будем определять маршруты мобилизации, которые будут пролегать за пределами центров городов", – отметил глава государства.

Он также пообещал поддержать владельцев магазинов, поврежденных во время протестов.

"Я попросил правительство отреагировать на законные требования, лежащие в основе этого социального движения", – сказал Макрон.

Напомним, уже несколько недель крупные города Франции охвачены массовыми протестами. Основные беспорядки начались с митингов учеников, которые довольно быстро вышли из-под контроля. Параллельно протестовали госслужащие и представители различных профессий – против низких зарплат, роста цен и т. д.

Отметим, что в субботу, 24 октября, во Франции продолжались общенациональные протесты. Сообщалось о задержании более тысячи человек в связи с беспорядками.

За неделю до этого протесты отличались особенно высоким уровнем насилия, разрушений и грабежей.

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