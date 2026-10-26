Спікер Сейму Литви прибув до Києва

Голова литовського Сейму Юозас Олекас у понеділок відвідав Київ, де зустрівся зі своїм українським колегою Русланом Стефанчуком.

Про це Олекас та Стефанчук повідомили у соцмережах, передає "Європейська правда".

На зустрічі у Києві голови українського та литовського парламентів обговорили пріоритети підтримки України.

Олекас запевнив Стефанчука, що Україна буде одним з ключових пріоритетів головування Литви в Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року.

"Ми приділимо особливу увагу питанням безпеки та оборони, а також розширенню Європейського Союзу", – наголосив спікер Сейму.

Під час зустрічі вони також обговорили європейську інтеграцію України, зокрема необхідність збереження темпу переговорного процесу та відкриття всіх шести переговорних кластерів. Також йшлося про можливість залучення литовських експертів до групи парламентських радників, які допомагатимуть Україні на шляху до членства в ЄС.

"Приділили увагу посиленню санкційного тиску на Росію, роботі над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії та міжнародного компенсаційного механізму. Окремо говорили про повернення українських дітей, незаконно переміщених Росією. Позиція Литви в цьому питанні залишається однозначною", – повідомив Стефанчук.

Раніше в МЗС Литви заявили, що під час свого головування в Раді Європейського Союзу країна вважатиме серед пріоритетів надання підтримки Україні та розширення ЄС.

Литва головуватиме у Раді ЄС з 1 січня по 30 червня 2027 року. Зараз Раду Євросоюзу очолює Ірландія, головування якої завершиться 31 грудня 2026 року.

Раніше віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявляв, що весь переговорний процес щодо вступу України до ЄС реально завершити до 2027 року.